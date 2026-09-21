Daily Tarot Rashifal 21 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026): आज का दिन आत्मविश्वास, प्रगति, भावनात्मक समझ और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। कुछ राशियों के लिए मेहनत के परिणाम सामने आएंगे, तो कुछ के जीवन में रिश्तों और साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। आज का टैरो संकेत दे रहा है कि अगर आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहें, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। वहीं, कुछ लोगों के लिए यह दिन पुराने दौर को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का संकेत भी दे रहा है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज कुछ के लिए पुराने अध्याय को बंद करके नई शुरुआत करने का समय है। रिश्तों में ईमानदार संवाद और बराबरी बनाए रखें। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित करने वाली योजनाओं पर ध्यान दें। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और परिस्थितियों के बदलने से डरने के बजाय उन्हें समझदारी से स्वीकार करें।

मेष — The Sun (द सन)

आज का दिन आपके लिए सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। अगर आप लंबे समय से किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो आज उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा। निजी जीवन में भी माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। आज खुद पर भरोसा रखें और अपनी उपलब्धियों को खुलकर स्वीकार करें।

आज का संदेश: आत्मविश्वास बनाए रखें, आज आपकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे ले जाएगी।

वृषभ — Six of Pentacles (सिक्स ऑफ पेंटाकल्स)

आज का दिन सहयोग, उदारता और आर्थिक संतुलन का संकेत दे रहा है। किसी व्यक्ति से आर्थिक या व्यावहारिक मदद मिल सकती है, वहीं आपको भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। कामकाज में किसी सहकर्मी या सहयोगी का साथ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर पैसों से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो उसमें संतुलन बनने की संभावना है। हालांकि, मदद करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। रिश्तों में भी आज देने और पाने के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

आज का संदेश: मदद करें, लेकिन अपनी जरूरतों और सीमाओं को नजरअंदाज किए बिना।

मिथुन — The Magician (द मैजिशियन)

आज आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने और नई शुरुआत करने की पूरी क्षमता है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जहां आपकी बुद्धि, संवाद क्षमता और रचनात्मक सोच काम आएगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, नौकरी, बिजनेस या व्यक्तिगत योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज उसे आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। आपके पास जरूरी संसाधन और क्षमता पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी विचार को सिर्फ सोचते रहने के बजाय आज उसे वास्तविक रूप देने की कोशिश करें।

आज का संदेश: आपके पास शुरुआत करने और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता है।

कर्क — Queen of Cups (क्वीन ऑफ कप्स)

आज आपकी भावनात्मक समझ और अंतर्ज्ञान काफी मजबूत रहेगा। आप बिना ज्यादा कुछ कहे भी लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे। किसी रिश्ते में चल रही उलझन को बातचीत और संवेदनशीलता से सुलझाया जा सकता है। कामकाज में भी आपकी शांत और समझदार सोच आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आज किसी भी परिस्थिति में केवल बाहरी दिखावे के आधार पर फैसला न लें। अगर मन किसी बात को लेकर संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। हालांकि, दूसरों की भावनाएं समझते हुए अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें, आपका दिल आज सही दिशा दिखा सकता है।

सिंह — King of Wands (किंग ऑफ वांड्स)

आज नेतृत्व और पहचान मिलने का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है। आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की कमान आपके हाथ में आ सकती है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, तो विस्तार या नई रणनीति पर विचार करने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि, नेतृत्व करते समय दूसरों की राय को भी महत्व दें। केवल आदेश देने के बजाय टीम को साथ लेकर चलना अधिक फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: नेतृत्व की जिम्मेदारी को आत्मविश्वास के साथ निभाएं, पहचान आपके प्रयासों से मिलेगी।

कन्या — Eight of Pentacles (एट ऑफ पेंटाकल्स)

आज का दिन मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास करने का है। कामकाज में आपकी बारीकी से काम करने की आदत आपको दूसरों से आगे रखेगी। कोई कौशल सीखने, अपनी प्रोफेशनल क्षमता बढ़ाने या किसी पुराने काम को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। शुरुआत में परिणाम धीमे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आर्थिक मामलों में भी नियमितता और सही योजना से फायदा होगा। आज शॉर्टकट लेने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

आज का संदेश: लगातार मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत धीरे-धीरे ठोस सफलता में बदल रही है।

तुला — Two of Cups (टू ऑफ कप्स)

आज रिश्तों और महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा है। प्रेम संबंध में चल रही दूरी कम हो सकती है और किसी खास व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से meaningful connection बनने के संकेत हैं। कामकाज में भी किसी सहयोगी या बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बन सकता है। आज बातचीत के जरिए किसी पुराने मतभेद को दूर करने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में बराबरी, सम्मान और समझ बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।

आज का संदेश: सच्चे रिश्तों और साझेदारी को समय दें, आज दिल से जुड़ने का दिन है।

वृश्चिक — Death (डेथ)

आज आपके जीवन में परिवर्तन की ऊर्जा काफी मजबूत है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैरो में Death कार्ड अक्सर किसी वास्तविक नुकसान की बजाय पुराने दौर के समाप्त होने और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। कोई पुरानी आदत, रिश्ता, सोच या परिस्थिति जिसे आप लंबे समय से ढो रहे हैं, अब पीछे छूट सकती है। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आपको बेहतर दिशा देगा। आज अतीत को पकड़कर रखने के बजाय भविष्य के लिए जगह बनाएं।

आज का संदेश: जो समाप्त हो चुका है उसे छोड़ने से डरें नहीं, नई शुरुआत के लिए जगह बनाना जरूरी है।

धनु — Three of Wands (थ्री ऑफ वांड्स)

आज आपके सामने विस्तार और नए अवसरों की संभावनाएं बन सकती हैं। यात्रा, विदेश से जुड़े अवसर, नए बाजार या किसी दूर स्थान से जुड़ा काम सामने आ सकता है। अगर आप किसी योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो अब उसके अगले चरण की तैयारी करने का समय है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति से आगे देखकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए। करियर और बिजनेस में नए संपर्क भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बस योजनाओं को लेकर धैर्य रखें और जल्दबाजी में परिणाम की उम्मीद न करें।

आज का संदेश: अपनी नजरें बड़ी संभावनाओं पर रखें, विस्तार का रास्ता धीरे-धीरे खुल रहा है।

मकर — Ten of Pentacles (टेन ऑफ पेंटाकल्स)

आज का दिन स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक सुख के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपका योगदान रहेगा। आर्थिक मामलों में भी स्थिरता महसूस होगी और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। घर, संपत्ति, निवेश या लंबे समय की वित्तीय योजना से जुड़े मामलों पर ध्यान देने के लिए दिन अनुकूल है। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद भी मिल सकता है।

आज का संदेश: आज परिवार, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना आपके लिए शुभ रहेगा।

कुंभ — The Star (द स्टार)

आज आपके जीवन में उम्मीद और उपचार की ऊर्जा मजबूत रहेगी। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी तनाव, निराशा या भावनात्मक परेशानी से गुजर रहे थे, तो आज मन को राहत मिल सकती है। किसी पुराने सपने को लेकर दोबारा विश्वास पैदा होगा। करियर में भी भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी। यह समय खुद को दोबारा संभालने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। आज अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। छोटी प्रगति को भी महत्व दें।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें, धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में बेहतर होती जा रही हैं।

मीन — Nine of Cups (नाइन ऑफ कप्स)

आज आपकी किसी इच्छा के पूरा होने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। जिस चीज को लेकर आप लंबे समय से मन में उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर या प्रगति मिल सकती है। यह इच्छा करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्ते या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो सकती है। आज अपनी उपलब्धियों के लिए आभारी रहें और जो आपके पास है उसकी कद्र करें। हालांकि, केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है—उसे पूरा करने के लिए अपने स्तर पर भी जरूरी कदम उठाते रहें।

आज का संदेश: आपकी इच्छा पूरी होने के करीब है, विश्वास के साथ अपने प्रयास भी जारी रखें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता/करती हूं। मैं पुराने बोझ को छोड़कर नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करता/करती हूं और धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।