Aaj Ka Tarot Horoscope 20 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 सितंबर 2026): आज का दिन बदलाव, नई संभावनाओं और आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह समय पुराने दौर को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का है, तो कुछ के लिए अपनी मेहनत के परिणाम देखने का। आज भावनात्मक रूप से उपचार, उम्मीद और संतुष्टि की ऊर्जा मजबूत रहेगी। वहीं, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। टैरो संकेत दे रहा है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सही सोच और आत्मविश्वास के साथ यह बदलाव आपके पक्ष में जा सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष से लेकर मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज की सभी राशियों के लिए मुख्य संदेश है कि बदलाव से घबराएं नहीं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए नया अवसर आएगा, कुछ के लिए पुरानी स्थिति बदलेगी और कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करने की जरूरत महसूस होगी। भावनात्मक रूप से आज उम्मीद और उपचार की ऊर्जा मजबूत है। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने भीतर का संतुलन बनाए रखें।

मेष — Wheel of Fortune (व्हील ऑफ फॉर्च्यून)

आज आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ के संकेत हैं। लंबे समय से एक जैसी चल रही परिस्थिति अचानक बदल सकती है और आपके सामने कोई नया अवसर आ सकता है। काम, करियर या निजी जीवन में ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अगर हाल में चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चल रही थीं, तो आज परिस्थितियों में सुधार शुरू हो सकता है। हालांकि, हर बदलाव को तुरंत नियंत्रित करने की कोशिश न करें। कुछ चीजें समय और परिस्थितियों के साथ अपने आप आपके पक्ष में आती हैं।

आज का संदेश: बदलाव को स्वीकार करें, क्योंकि यही बदलाव आपके लिए नई राह खोल सकता है।

वृषभ — The Empress (द एम्प्रेस)

आज का दिन समृद्धि, रचनात्मकता और सुख-सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत के साथ आपकी रचनात्मक सोच भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में किसी नए विचार को सराहना मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। निजी जीवन में रिश्तों को समय देने से अपनापन बढ़ेगा। आज अपने लिए भी समय निकालें और अपनी मानसिक व भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज न करें। जो चीजें आप प्यार और धैर्य से विकसित कर रहे हैं, उनमें आगे चलकर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

आज का संदेश: अपनी रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा रखें, सफलता धीरे-धीरे आकार ले रही है।

मिथुन — The Chariot (द चैरीअट)

आज का दिन तेजी से आगे बढ़ने और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का है। किसी काम में लंबे समय से आ रही रुकावट दूर हो सकती है। यात्रा, स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और रास्ते में आने वाली छोटी परेशानियों को अपनी गति कम न करने दें।

आज का संदेश: दिशा स्पष्ट रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, जीत आपके प्रयासों से करीब आएगी।

कर्क — The Star (द स्टार)

आज का दिन आपके लिए उम्मीद, भावनात्मक उपचार और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी चिंता, निराशा या भावनात्मक दबाव से गुजर रहे थे, तो आज मन को राहत मिल सकती है। किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकती है। करियर में भी भविष्य को लेकर नई उम्मीद पैदा होगी। आज अपने सपनों को लेकर दोबारा विश्वास जगाएं और यह याद रखें कि हर चीज तुरंत हासिल नहीं होती। कुछ इच्छाओं को पूरा होने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी नहीं होंगी।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें और अपने भविष्य पर विश्वास करें।

सिंह — Ten of Wands (टेन ऑफ वांड्स)

आज आपको महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। काम, परिवार और निजी मामलों का बोझ एक साथ संभालने की कोशिश आपको थका सकता है। हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की जरूरत नहीं है। जहां संभव हो, दूसरों से मदद मांगें और काम बांटें। लगातार खुद को व्यस्त रखना सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि सही समय पर आराम करना भी जरूरी है। आज प्राथमिकताएं तय करें और उन कामों पर ध्यान दें जो वास्तव में जरूरी हैं।

आज का संदेश: हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं, मदद लेना कमजोरी नहीं है।

कन्या — Ace of Pentacles (ऐस ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके सामने कोई नई व्यावहारिक या आर्थिक संभावना आ सकती है। नौकरी, बिजनेस, निवेश, नई जिम्मेदारी या किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा अवसर आपके लिए आगे की मजबूत नींव तैयार कर सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इसमें भविष्य में अच्छा लाभ देने की क्षमता है। आज मिले किसी प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें कि उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। सोच-समझकर कदम उठाएं और जरूरी तथ्यों की जांच जरूर करें।

आज का संदेश: आज मिलने वाला छोटा अवसर भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है।

तुला — The Sun (द सन)

आज का दिन आपके लिए खुशी, सफलता और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। जिस काम में आपने मेहनत की है, उसमें सराहना या सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी और कोई व्यक्ति आपके प्रयासों की खुलकर तारीफ कर सकता है। निजी जीवन में भी माहौल हल्का और खुशहाल रहेगा। आज अपनी उपलब्धियों को लेकर आत्मविश्वास महसूस करें, लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी है।

आज का संदेश: आज अपनी रोशनी को छिपाने की जरूरत नहीं—आपकी मेहनत नजर आएगी।

वृश्चिक — Queen of Wands (क्वीन ऑफ वांड्स)

आज आपकी व्यक्तित्व शक्ति और आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा। आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी बातों और ऊर्जा पर ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज पहल करने के लिए अच्छा समय है। रिश्तों में भी आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा। बस इस ऊर्जा को अहंकार में बदलने से बचें और दूसरों की राय का भी सम्मान करें।

आज का संदेश: आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है—इसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करें।

धनु — Knight of Cups (नाइट ऑफ कप्स)

आज भावनात्मक और रोमांटिक ऊर्जा मजबूत रहेगी। किसी प्रिय व्यक्ति की ओर से संदेश, मुलाकात का निमंत्रण या कोई भावनात्मक सरप्राइज मिल सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच प्यार और समझ बढ़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने के संकेत हैं। काम के स्तर पर भी कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से उत्साहित करे। हालांकि, सिर्फ भावनाओं के आधार पर तुरंत निर्णय लेने से बचें और वास्तविक परिस्थितियों को भी समझें।

आज का संदेश: दिल की सुनें, लेकिन बड़े फैसलों में भावनाओं के साथ समझदारी भी रखें।

मकर — Justice (जस्टिस)

आज का दिन निष्पक्ष निर्णय और सही परिणाम का संकेत दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय, दस्तावेज, कानूनी मामले या आधिकारिक प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है। आपने अतीत में जो मेहनत की है, उसका परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। आज भावनाओं की बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लेना बेहतर रहेगा। अगर किसी मामले में दोनों पक्षों को समझना जरूरी है, तो जल्दबाजी न करें। सही जानकारी आपके लिए सही रास्ता चुनने में मदद करेगी।

आज का संदेश: तथ्यों और निष्पक्ष सोच के आधार पर लिया गया फैसला आपके पक्ष में रहेगा।

कुंभ — The Fool (द फूल)

आज आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, नौकरी, यात्रा, रिश्ता या जीवनशैली में बदलाव आपको उत्साहित कर सकता है। यह कार्ड आपको पुराने डर छोड़कर आगे बढ़ने का संकेत देता है। हालांकि, नई शुरुआत का मतलब बिना सोचे जोखिम लेना नहीं है। अपने उत्साह को बनाए रखते हुए जरूरी तैयारी भी करें। अगर मन लंबे समय से किसी नए रास्ते की ओर आकर्षित हो रहा है, तो आज पहला कदम उठाने का अच्छा समय हो सकता है।

आज का संदेश: नई शुरुआत से डरें नहीं, लेकिन उत्साह के साथ समझदारी भी रखें।

मीन — Ten of Cups (टेन ऑफ कप्स)

आज का दिन भावनात्मक संतुष्टि, परिवार और रिश्तों में खुशी लेकर आ सकता है। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको भीतर से सुकून देगा। परिवार में किसी शुभ समाचार या छोटी-सी खुशी का माहौल बन सकता है। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर आप लंबे समय से भावनात्मक स्थिरता की तलाश में थे, तो आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन में मौजूद छोटी-छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं।

आज का संदेश: अपनों के साथ बिताया समय आज आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक संतुष्टि देगा।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं बदलाव को खुले मन से स्वीकार करता/करती हूं। मैं सही अवसरों को पहचानता/पहचानती हूं और आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता/बढ़ाती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।