Daily Tarot Rashifal 18 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 सितंबर 2026): आज का दिन आत्मविश्वास, दृढ़ता, नई संभावनाओं, प्रगति और संतुलन का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों को अपनी बात और फैसलों पर मजबूती से कायम रहने की जरूरत होगी, तो कुछ के लिए सफलता और नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा। वहीं, कुछ लोगों को अपनी भावनात्मक जरूरतों और उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा, जिनसे वे जरूरत से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आज जल्दबाजी के बजाय सही समय पर सही फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज का दिन आपको दृढ़ता और खुलेपन के बीच संतुलन बनाना सिखा रहा है। मेष राशि को अपनी स्थिति पर मजबूती से कायम रहना होगा, जबकि वृषभ के लिए सफलता और सकारात्मकता के संकेत मजबूत हैं। कर्क और कन्या के लिए आगे बढ़ने और योजनाओं के विस्तार का समय है, वहीं सिंह के सामने विकास का नया अवसर आ सकता है।

तुला के लिए रचनात्मकता और समृद्धि की ऊर्जा मजबूत है, जबकि कुंभ की कोई निजी इच्छा पूरी होने के करीब आ सकती है। वृश्चिक को यह देखना होगा कि कहीं कोई व्यक्ति, आदत या परिस्थिति उसकी ऊर्जा पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण तो नहीं कर रही। धनु के लिए धैर्य और संतुलन जरूरी है, जबकि मकर को भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर फैसले लेने चाहिए। मीन राशि के लिए दिन खुशी, उत्सव और अपनों के साथ जुड़ाव लेकर आ सकता है।

मेष — Seven of Wands (सेवन ऑफ वैंड्स)

अपनी बात पर मजबूती से कायम रहें।

आज मेष राशि के लोगों को अपनी स्थिति, फैसलों या विचारों के लिए मजबूती से खड़े होने की जरूरत पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है या आपके सामने प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। आपने जो हासिल किया है, उसके पीछे आपकी मेहनत और अनुभव है, इसलिए दूसरों की राय के कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। हालांकि, हर छोटी बात को लड़ाई बनाना भी सही नहीं होगा। केवल उन्हीं मुद्दों पर अपनी ऊर्जा लगाएं, जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।

आज का संदेश: अपनी प्राथमिकताओं और फैसलों पर विश्वास रखें। हर किसी को जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं।

वृषभ — The Sun (द सन)

सफलता और सकारात्मकता का दिन।

वृषभ राशि के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रह सकता है। द सन कार्ड सफलता, खुशी, आत्मविश्वास और स्पष्टता का संकेत देता है। लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, उसमें अच्छे परिणाम या सराहना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता पर लोगों का ध्यान जाएगा और कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा सकती है। निजी जीवन में भी परिवार और करीबियों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी मामले को लेकर असमंजस था तो आज स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं और अपनी उपलब्धियों को लेकर अनावश्यक चिंता करने के बजाय उनका आनंद लें।

आज का संदेश: सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता का आनंद लें।

मिथुन — Queen of Cups (क्वीन ऑफ कप्स)

अपने दिल की आवाज सुनें।

आज मिथुन राशि के लिए भावनाओं और अंतर्ज्ञान को समझने का दिन है। आप किसी व्यक्तिगत या रिश्तों से जुड़े मामले को लेकर बहुत ज्यादा सोच-विचार कर सकते हैं, जबकि आपके भीतर उसका जवाब पहले से मौजूद हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स आपको अपनी भावनाओं को समझने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की सलाह देती है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ दिल से जुड़ी बातचीत हो सकती है। दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता आज आपकी ताकत बनेगी। हालांकि, हर किसी की परेशानी को अपने ऊपर लेने से बचें। दूसरों की मदद करते हुए अपनी भावनात्मक सीमाओं का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। आज आपका दिल आपको किसी महत्वपूर्ण बात का सही संकेत दे सकता है।

कर्क — The Chariot (द रथ)

आगे बढ़ने का समय है।

कर्क राशि के लिए आज परिस्थितियों में तेजी और आगे बढ़ने की संभावना है। द रथ कार्ड लक्ष्य, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का संकेत देता है। जिस काम में लंबे समय से रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें अब गति आ सकती है। नौकरी, व्यवसाय, यात्रा या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़ा फैसला आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। आज सबसे जरूरी है कि आप अपनी दिशा को लेकर स्पष्ट रहें। अगर आपका ध्यान बार-बार अलग-अलग चीजों में बंटेगा तो प्रगति धीमी हो सकती है। इसलिए एक लक्ष्य चुनकर उस पर पूरी ऊर्जा लगाएं।

आज का संदेश: अपनी दिशा पर नियंत्रण रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपकी दृढ़ता आज प्रगति का कारण बन सकती है।

सिंह — Ace of Pentacles (ऐस ऑफ पेंटेकल्स)

विकास का नया अवसर मिल सकता है।

सिंह राशि के लिए आज कोई नया व्यावहारिक अवसर सामने आ सकता है। यह नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या सीखने के नए अवसर से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन आगे चलकर यही अवसर स्थिर और महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। इसलिए किसी प्रस्ताव या नई संभावना को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि उसका फायदा तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। आज बीज बोने का दिन है, जिसे लगातार मेहनत और सही दिशा देकर भविष्य में बड़ा बनाया जा सकता है।

आज का संदेश: नए अवसरों को पहचानें और उन्हें गंभीरता से लें। छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बन सकती है।

कन्या — Three of Wands (थ्री ऑफ वैंड्स)

योजनाओं का दायरा बढ़ने लगेगा।

कन्या राशि के लिए आज भविष्य की योजनाओं और विस्तार की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। आपने जिस काम की तैयारी लंबे समय से की है, अब उसके आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय, करियर, यात्रा, नए संपर्क या किसी नए क्षेत्र में काम करने का अवसर सामने आ सकता है। आज केवल वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने के बजाय बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें। अपने दायरे से बाहर निकलने और नए लोगों या नए विचारों से जुड़ने से आपको फायदा हो सकता है। परिणाम तुरंत पूरी तरह सामने नहीं आएंगे, लेकिन दिशा सही नजर आ सकती है।

आज का संदेश: अपनी सोच का दायरा बड़ा रखें। आपकी योजनाएं विस्तार की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए नए अवसरों के लिए तैयार रहें।

तुला — The Empress (द एम्प्रेस)

रचनात्मकता और समृद्धि बढ़ेगी।

तुला राशि के लिए द एम्प्रेस रचनात्मकता, सुंदरता, सुख-सुविधा और समृद्धि का संकेत दे रही है। आज आपकी रचनात्मक सोच काफी मजबूत रह सकती है। कला, डिजाइन, सौंदर्य, लेखन, व्यवसाय या किसी भी ऐसे काम में अच्छे विचार आ सकते हैं, जिसमें आपकी कल्पना और व्यक्तित्व की जरूरत हो। आपने जिस चीज को समय और मेहनत से सींचा है, उसमें अब धीरे-धीरे अच्छे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। रिश्तों में भी प्यार, अपनापन और भावनात्मक गर्माहट बनी रहेगी। आज अपनी जरूरतों और खुशी को भी महत्व दें।

आज का संदेश: अपने विचारों और रिश्तों को समय दें। जिसे आप प्यार और धैर्य से संभालेंगे, उसमें समृद्धि आने की संभावना बढ़ेगी।

वृश्चिक — The Devil (द डेविल)

जरूरत से ज्यादा जुड़ाव से सावधान रहें।

वृश्चिक राशि के लिए द डेविल कार्ड किसी ऐसे जुड़ाव या आदत की ओर ध्यान दिलाता है, जो आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रही हो। यह किसी रिश्ते, काम, व्यक्ति, आदत, आर्थिक चिंता या नकारात्मक सोच से जुड़ा हो सकता है। आज खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप किसी चीज को इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वह वास्तव में आपके लिए अच्छी है या केवल उसे छोड़ने का डर है। कई बार हम किसी परिस्थिति को बदलने के बजाय उसके साथ समझौता करते रहते हैं। आज अपनी शक्ति को पहचानने और उन पैटर्न से दूरी बनाने का समय है, जो आपकी शांति को प्रभावित कर रहे हैं।

आज का संदेश: पहचानें कि कौन-सी चीज आपकी ऊर्जा और फैसलों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण कर रही है। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।

धनु — Temperance (टेम्परेंस)

संतुलन और धैर्य से सफलता मिलेगी।

धनु राशि के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का संदेश दे रहा है। आप किसी काम को जल्दी पूरा करना चाह सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों को अपना समय देने की जरूरत होगी। काम, रिश्तों, आर्थिक मामलों और निजी जीवन में किसी भी तरह की अति से बचें। शांत और संतुलित रवैया आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। अगर हाल में किसी रिश्ते या परिस्थिति में तनाव रहा है तो धैर्य और समझदारी से बातचीत करने पर स्थिति सुधर सकती है। हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश करने के बजाय सही दिशा में लगातार छोटे कदम उठाएं।

आज का संदेश: हर चीज को जल्दी करने की जरूरत नहीं है। धैर्य, संयम और संतुलन आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे।

मकर — King of Swords (किंग ऑफ स्वॉर्ड्स)

तर्क और समझदारी से फैसले लें।

मकर राशि के लिए आज महत्वपूर्ण फैसलों में भावनाओं से अधिक तर्क और तथ्यों को महत्व देना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बातचीत, समझौता, योजना या निर्णय सामने आ सकता है, जिसमें स्पष्ट सोच की जरूरत होगी। किसी दस्तावेज, अनुबंध या महत्वपूर्ण जानकारी को बिना पढ़े स्वीकार न करें। अगर सलाह की जरूरत हो तो किसी अनुभवी और व्यावहारिक व्यक्ति से बात करना फायदेमंद रहेगा। आज आपको भावनात्मक दबाव से प्रभावित होने के बजाय यह देखना चाहिए कि वास्तव में आपके लिए क्या सही और व्यावहारिक है।

आज का संदेश: महत्वपूर्ण फैसले तथ्यों और तर्क के आधार पर लें। स्पष्ट सोच आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगी।

कुंभ — Nine of Cups (नाइन ऑफ कप्स)

कोई निजी इच्छा पूरी होने के करीब है।

कुंभ राशि के लिए नाइन ऑफ कप्स संतुष्टि, खुशी और इच्छा पूरी होने की संभावना का संकेत दे रहा है। जिस चीज की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं, उससे जुड़ी कोई सकारात्मक खबर या प्रगति सामने आ सकती है। यह करियर, रिश्ते, आर्थिक स्थिति या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। आज आपको अपनी वर्तमान उपलब्धियों को भी पहचानना चाहिए। कई बार हम अगली मंजिल पर इतना ध्यान देते हैं कि जो हमारे पास पहले से है, उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाते। आज कृतज्ञता और संतोष का भाव आपको मानसिक रूप से काफी मजबूत बनाएगा।

आज का संदेश: आपकी कोई निजी इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। उम्मीद बनाए रखें और अपनी वर्तमान खुशियों के लिए भी आभारी रहें।

मीन — Four of Wands (फोर ऑफ वैंड्स)

खुशियों और अपनों के साथ समय बिताने का दिन।

मीन राशि के लिए फोर ऑफ वैंड्स खुशी, उत्सव, स्थिरता और अपनों के साथ जुड़ाव का संकेत दे रहा है। आज परिवार या दोस्तों के साथ किसी खास मौके को सेलिब्रेट करने का अवसर मिल सकता है। यह किसी उपलब्धि, रिश्ते से जुड़ी खुशी, घर से संबंधित शुभ समाचार या सिर्फ साथ बैठकर अच्छा समय बिताने के रूप में सामने आ सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आप लगातार जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे हैं, तो आज थोड़ा रुककर अपने करीबियों के साथ समय बिताना जरूरी होगा। अपनों का साथ आपको भावनात्मक रूप से मजबूत और सुरक्षित महसूस करा सकता है।

आज का संदेश: अपनों के साथ मिले प्यार और खुशी को महत्व दें। आज साथ मिलकर बिताया गया समय आपके लिए खास रहेगा।

आज की सफलता के लिए तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी कि अपनी ताकत पर भरोसा, सही समय का इंतजार और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल। हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है और हर चुनौती से लड़ना भी जरूरी नहीं। समझदारी यह पहचानने में है कि कब मजबूती से खड़ा होना है, कब आगे बढ़ना है और कब थोड़ा रुककर स्थिति को समझना है।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं अपनी शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास करता/करती हूं। मैं अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करता/करती हूं, सही अवसरों के लिए स्वयं को खुला रखता/रखती हूं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता/रखती हूं। मैं उन चीजों को छोड़ने का साहस रखता/रखती हूं जो मेरी ऊर्जा को कमजोर करती हैं और सफलता, समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक बदलाव का स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।