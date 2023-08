Aaj Ka Rashifal 5 August 2023: सिंह राशि वालों को ऑफिस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वहीं ये लोग न फैलाएं अफवाह, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 August 2023: ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से आज का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। इसके साथ ही कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Aaj Ka Rashifal 5 August 2023: पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का कैसा बीतेगा आज का दिन। जानिए 12 राशियों का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 5 August 2023: श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथइ सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज उत्तरभाद्रपदा, रेवती नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग बन रहा है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। प्रसिद्ध पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानिए आज कैसा बीतेगा आपका दिन। मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope) मेष राशि वाले आज प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप नई चुनौतियों और परियोजनाओं को लेने के लिए उत्सुक हैं। आप सामान्य से अधिक उत्पादक भी होंगे। आप खुद को ओवरएक्सटेंड न करें। आराम करने और रिचार्ज करने के लिए कुछ समय लें, अन्यथा आप बर्नआउट का जोखिम उठाएंगे। वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope) आज आप जमीन से जुड़ा और स्थिर महसूस कर रहे हैं। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अधिक रचनात्मक और साधन संपन्न भी होंगे। हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप ज्यादा जिद्दी न हों। Also Read अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य देव ने किया प्रवेश, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी, बन रहे धन लाभ और तरक्की के योग मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope) आज आप संवादात्मक और सामाजिक महसूस कर रहे हैं। आप आसानी से लोगों से जुड़ पाएंगे और नए दोस्त बना पाएंगे। आप अधिक रचनात्मक और अभिव्यंजक भी होंगे। आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाएं। कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) आज आप भावुक और सहज महसूस कर रहे हैं। आप अपनी भावनाओं के साथ अधिक संपर्क में रहेंगे और दूसरों को गहरे स्तर पर समझने में सक्षम होंगे। आप अधिक रचनात्मक और कलात्मक भी होंगे। हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप बहुत संवेदनशील न हों। Also Read Chandra Yantra: घर में इस तरह स्थापित करें चंद्र यंत्र, नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता, मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) आप आज आत्मविश्वास और आउटगोइंग महसूस कर रहे हैं। आप कार्यभार संभालने और दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। आप अधिक रचनात्मक और अभिव्यंजक भी होंगे। आज आप बहुत घमंडी न हों। विनम्र रहें और दूसरों की बात सुनें, अन्यथा आप लोगों को अलग कर सकते हैं। कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope) आप आज संगठित और कुशल महसूस कर रहे हैं। आप बहुत कुछ करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अधिक विस्तार उन्मुख और विश्लेषणात्मक भी होंगे। आप बहुत आलोचनात्मक न हों। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope) तुला, आज आप संतुलित और सामंजस्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आप किसी मुद्दे के दोनों पक्षों को देखने और एक समझौता खोजने में सक्षम होंगे। आप अधिक कूटनीतिक और व्यवहारकुशल भी होंगे। आज आप बहुत अनिर्णय न लें। एक निर्णय लें और उस पर टिके रहें, अन्यथा आप निराश महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) वृश्चिक, आज आप तीव्र और भावुक महसूस कर रहे हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अधिक सहज और बोधगम्य भी होंगे। आप बहुत अधिक नियंत्रित न हों। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) धनु राशि वालों आज आप आशावादी और साहसी महसूस कर रहे हैं। आप नए विचारों और अनुभवों का पता लगाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक भी होंगे। हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप बहुत लापरवाह न हों। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) आज आप जिम्मेदार और व्यावहारिक महसूस कर रहे हैं। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अधिक अनुशासित और संगठित भी रहेंगे। आज आप बहुत कठोर न हों। इससे आपका किसी प्रिय को दुख हो सकता है। कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) आप आज स्वतंत्र और मौलिक महसूस कर रहे हैं। आप बॉक्स से बाहर सोचने और नए विचारों के साथ आने में सक्षम होंगे। आप अधिक मानवतावादी और आदर्शवादी भी होंगे। आप बहुत अलग न हों। हर किसी के साथ घुल मिल करने की कोशिश करें। मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope) आज आप दयालु और समझदार महसूस कर रहे हैं। आप गहरे स्तर पर लोगों से जुड़ने और उन्हें समर्थन देने में सक्षम होंगे। आप अधिक रचनात्मक और सहज भी होंगे। बहुत सपने न देखें बल्कि इन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें।

