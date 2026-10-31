Aaj Ka Rashifal 31 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 04 बजकर 57 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 10वाँ दिन, भद्रा, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07 बजकर 12 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे।

तुला राशि वालों को आज आर्थिक लाभ और नए संपर्क बनाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। पुराने लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रयास तेज करें। आज धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई, यात्रा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन शिक्षा, संतान और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। गुरु गोचर से नए अवसर मिलने की उम्मीद है। धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में आपका ध्यान रहेगा। संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और बेवजह के खर्च से बचें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी और कारोबार में अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। छोटी यात्रा के दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरु गोचर के प्रभाव से धन और बचत पर ध्यान बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। वाणी में मधुरता बनाए रखें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरु आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से परिस्थितियां संभाल लेंगे। आराम और नींद के लिए भी समय निकालें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आर्थिक लाभ और नए संपर्क बनाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। पुराने लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रयास तेज करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

करियर में नई जिम्मेदारी या बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में सोच-समझकर फैसले लेने से फायदा होगा। वरिष्ठ लोगों से बातचीत करते समय संयम रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई, यात्रा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। निवेश या उधार से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

दांपत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के लिए दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। नए रिश्ते या काम से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी भी समझौते से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

नौकरी और कारोबार में मेहनत का महत्व बढ़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। नियमित दिनचर्या अपनाने से काम और सेहत के बीच संतुलन बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।