Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 2 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 15वाँ दिन, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा, अन्वाधान, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि संचरण करेंगे।

साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र दोपहर 4 बजकर 12 मिनट रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में आज कन्या राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिव योग आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता है। सिद्ध योग से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। वहीं कुंभ राशि वाले लोग आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सिद्ध योग से करियर में सफलता के योग हैं। शिव योग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। दांपत्य जीवन सुखद रहने के योग हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शिव योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। सिद्ध योग आपके अधूरे कार्यों को पूरा कराने में मदद करेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। सिद्ध योग व्यापार में नई डील दिला सकता है। शिव योग मानसिक तनाव कम करेगा। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। शिव योग करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। सिद्ध योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शिव योग आपको आध्यात्मिक कार्यों की ओर आकर्षित कर सकता है। सिद्ध योग धन लाभ के अवसर दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। शिव योग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिव योग आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता है। सिद्ध योग से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन शुभ साबित हो सकता है। सिद्ध योग से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। शिव योग मानसिक शांति देगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलने के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। यात्रा लाभदायक रह सकती हैं।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। शिव योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिद्ध योग आर्थिक मामलों में सफलता दिला सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। सिद्ध योग से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। शिव योग धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज सावधानी से काम लेने की जरूरत है। शिव योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। सिद्ध योग से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सिद्ध योग से करियर में सफलता के योग हैं। शिव योग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। दांपत्य जीवन सुखद रहने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। शिव योग से मानसिक शांति मिल सकती है। सिद्ध योग धन लाभ और कार्यों में सफलता दिला सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।