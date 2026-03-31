Aaj Ka Rashifal 31 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज त्रयोदशी तिथि सुबह को 06 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज महावीर स्वामी जयन्ती, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में रात 9 बजकर 32 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर को 03 बजकर 20 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद उत्तरा फाल्नुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कर्क राशि वालों को छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। वहीं आज मेष राशि वालों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। छोटी-मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपके पंचम भाव में हैं, जिससे प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, लेकिन मन भटक सकता है। संतान से जुड़ी चिंता भी हो सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके साहस को बढ़ाएगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में हलचल ला सकता है। धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न) में हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक चंचलता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा द्वादश भाव में हैं, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश या यात्रा से जुड़े योग बन सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान-योग करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। नई योजनाएं लाभदायक रहेंगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। हालांकि काम का दबाव बढ़ सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य का साथ दिलाएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बनेंगे, जो शुभ साबित होंगे।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर अचानक उतार-चढ़ाव ला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर दांपत्य जीवन में सुधार लाएगा। साझेदारी में लाभ मिलेगा, लेकिन गलतफहमियों से बचना जरूरी है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।