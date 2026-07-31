Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 6वाँ दिन, पञ्चक, विडाल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा मकर राशि में सुबह 6 बजकर 38 मिनट तक संचरण करेगा। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।

वहीं धनु राशि वालों के आज साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं वृष राशि वालों आज करियर में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा होगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना बन सकती है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपको नए लोगों से जोड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज करियर में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा होगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना बन सकती है।

धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। सेहत का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में नई संभावनाएं बन सकती हैं।

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें।

धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर साझेदारी और रिश्तों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। नई डील फाइनल हो सकती है।

वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी प्रिय व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार में सुख-शांति रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। मानसिक तनाव कम रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना है। कार्यस्थल पर संयम रखें।

धन का आगमन होगा, लेकिन घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और खानपान का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिलेंगे।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।

करियर में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर गोपनीय बातों को साझा करने से बचें। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है।

ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पर्याप्त नींद लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।