Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 7वाँ दिन, कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, महा सन्कद हर चतुर्थी, हेरम्ब संकष्टी, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल है। आज रेवती नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

कुंभ राशि वालों के लिए आज धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है। आय को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है, लेकिन अनावश्यक खर्च परेशानी बढ़ा सकता है। कन्या राशि वालों को आज साझेदारी और दांपत्य जीवन में गंभीर बातचीत हो सकती है। कारोबार में पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। नौकरी में टीमवर्क बढ़ेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मीन राशि में चंद्रमा और शनि की युति आपकी राशि से 12वें भाव में बनेगी। ऐसे में खर्चों और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम में प्रगति के संकेत हैं। कारोबारियों को किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचना चाहिए। पुराने मामलों को निपटाने के लिए दिन अच्छा है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा-शनि का संयोग आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा। आय के नए स्रोत बनने और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी में आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ सकती है। व्यापार में रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। सामाजिक संपर्कों से भविष्य में फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों के जरिए आपकी क्षमता साबित होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मीन राशि में बना यह संयोग आपकी राशि से 9वें भाव में रहेगा। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी यात्रा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है। पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित होगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा और शनि की युति आपकी राशि से 8वें भाव में होगी। इसलिए आज आपको विशेष रूप से धैर्य रखना होगा। अचानक खर्च या किसी पुराने वित्तीय मामले को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी में किसी बात को लेकर दबाव महसूस हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा-शनि का संयोग बनेगा। साझेदारी और दांपत्य जीवन में गंभीर बातचीत हो सकती है। कारोबार में पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। नौकरी में टीमवर्क बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापारिक समझौते ध्यान से पढ़कर ही करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

मीन राशि में चंद्रमा और शनि आपकी राशि से 6वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति प्रतियोगिता और नौकरी के लिहाज से आपको मजबूत बना सकती है। विरोधियों पर अपनी कार्यक्षमता से बढ़त हासिल करेंगे। पुराने कर्ज या कानूनी मामलों को सुलझाने की दिशा में प्रगति होगी। नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम भी मिलेंगे। दिनचर्या व्यवस्थित रखना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी राशि से 5वें भाव में चंद्रमा-शनि की युति बनेगी। शिक्षा, संतान और प्रेम से जुड़े मामलों में गंभीरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। निवेश में जोखिम लेने से बचें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा और शनि आपकी राशि से 4वें भाव में रहेंगे। इसका असर घर-परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। घर में किसी जिम्मेदारी को पूरा करने का दबाव रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। माता की सेहत और घर के माहौल पर विशेष ध्यान देना उचित रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मीन राशि में बना चंद्रमा-शनि संयोग आपकी राशि से 3वें भाव में रहेगा। यह स्थिति साहस और परिश्रम बढ़ाने वाली हो सकती है। रुके हुए काम पूरे करने का प्रयास सफल होगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। नौकरी और कारोबार में संपर्क बढ़ेंगे। लेखन, मीडिया, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। छोटी यात्रा भी फायदेमंद हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी राशि से 2वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति रहेगी। धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है। आय को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है, लेकिन अनावश्यक खर्च परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार में किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है। कारोबारियों को उधार के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। सोच-समझकर बोलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा और शनि का संयोग आपकी स्वयं की राशि में बन रहा है। इसलिए इसका प्रभाव आपके मन, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता पर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत से उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। नौकरी में महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है। कारोबार में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति के संकेत हैं। भावनात्मक फैसलों से बचें और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।