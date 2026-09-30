Aaj Ka Rashifal 30 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दोपहर 02 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 8वाँ दिन, चतुर्थी श्राद्ध, पञ्चमी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। आज भरणी नक्षत्र सुबह 07 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मेष राशि में दोपहर 1 बजकर 13 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद अपनी उच्च राशि वृष में प्रवेश करेंगे।

आज सिंह राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना हो सकती है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने का मौका मिलेगा। आज कर्क राशि वालों को आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को काम में सहयोग मिलेगा। कारोबारियों को अच्छा ग्राहक या नया अवसर मिल सकता है। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। परिवार और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और बातचीत के जरिए कोई काम बन सकता है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कारोबार में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। नौकरी में अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में न लें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे। आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पैसों को लेकर सावधानी रखें। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे। कारोबार में किसी नई डील को अंतिम रूप देने से पहले कागजात अच्छी तरह जांच लें। मन को शांत रखने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को काम में सहयोग मिलेगा। कारोबारियों को अच्छा ग्राहक या नया अवसर मिल सकता है। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। भविष्य की किसी योजना को लेकर मन में उत्साह रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे। करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना हो सकती है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने का मौका मिलेगा। अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों से बातचीत करते समय संयम रखें। परिवार के लिए समय निकालना आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में दूर स्थान से लाभ के अवसर बन सकते हैं। यात्रा से जुड़े काम पूरे होंगे। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे। आज आपको कुछ मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक लेन-देन सोच-समझकर करें। नौकरी में किसी काम को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। कारोबार में जोखिम लेने से बचें। जीवनसाथी से किसी बात पर मतभेद हो तो बातचीत से समाधान निकालें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे। साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कारोबार में पार्टनर के साथ कोई नई योजना बन सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा कर सकते हैं। व्यापारिक बातचीत में आपकी बात प्रभावशाली रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। आज कंप्टीशन में मेहनत का लाभ मिल सकता है। नौकरी में विरोध करने वाले लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से स्थिति संभाल लेंगे। कारोबार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और काम के बीच आराम जरूर लें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे। शिक्षा, करियर और प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। नौकरी में रचनात्मक काम की सराहना होगी। कारोबार में नई सोच लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। परिवार में बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। परिवार और घरेलू मामलों पर आपका ध्यान रहेगा। घर से जुड़ी खरीदारी या बदलाव की योजना बन सकती है। नौकरी में काम व्यवस्थित करने की जरूरत होगी। कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मन को शांत रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। कारोबार में नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। छोटी यात्रा कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।