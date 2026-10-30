Aaj Ka Rashifal 30 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 07 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 9वाँ दिन, विडाल योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09 बजकर 04 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे।

वृष राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज कन्या राशि वालों की कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शिव और सिद्ध योग आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं। नौकरी में काम की तारीफ होगी और कारोबार में लाभ के मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है और नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। शिव और सिद्ध योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और सेहत का ध्यान दें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। परिवार में कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपके लिए नए काम शुरू करने और पुराने अधूरे काम निपटाने का अच्छा अवसर हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कामकाज में धैर्य रखने से आपको सफलता मिल सकती है। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज शिव और सिद्ध योग आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं। नौकरी में तरक्की और व्यापार में नए अवसर मिलने के योग हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। धन संबंधी मामलों में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत में संयम रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी रचनात्मक सोच नए अवसर दिला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और व्यापार में लाभ की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में परिवार के अनुभवी सदस्य की सलाह काम आएगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपका ध्यान परिवार, धन और भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। नौकरी में मेहनत का फल मिल सकता है और कारोबार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।