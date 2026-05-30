Aaj Ka Rashifal 30 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 11 बजकर 57 की रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 14वाँ दिन, वैकासी विसाकम, अधिक पूर्णिमा व्रत, भद्रा, विंछुड़ो, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में सुबह 6 बजकर 39 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज विशाखा नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज दिन कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहने के संकेत हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं धनु राशि वालों को अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी गोचर कुंडली से अष्टम स्थान में होगा। इसलिए अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें। वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं और साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का संचरण आपकी गोचर कुंडली से षष्ठम स्थान में रहेगा। विरोधियों पर विजय मिल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत हैं लेकिन मेहनत का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। खानपान संतुलित रखें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहने के संकेत हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे। परिवार और घरेलू मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखना होगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय स्थान में भ्रमण करेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, वरना विवाद हो सकता है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। मन में नए विचार आएंगे और कार्यों में तेजी दिखेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण करेंगे। करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है। नौकरी में नई संभावनाएं मिल सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।