Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज द्वादशी तिथि सुबह को 07 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज कामदा एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज मघा नक्षत्र दोपहर को 02 बजकर 48 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज तुला राशि वालों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा।। वहीं आज धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और नए कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Pradosh Vrat March 2026: सोम प्रदोष व्रत पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, हालांकि किसी करीबी से मतभेद हो सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं, लेकिन मानसिक तनाव बना रह सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य से जुड़े रवि योग का आपको विशेष लाभ मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। निवेश सोच-समझकर करें।

11 अप्रैल से धनु, मिथुन और मीन राशि के जातकों को मिल सकता है किस्मत का साथ, व्यापार के दाता बुध ग्रह बनाएंगे नीचभंग राजयोग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है। धैर्य बनाए रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपके लिए दिन सकारात्मक रहेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा और नए कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। हालांकि किसी मित्र से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यों में देरी संभव है, लेकिन रवि योग के प्रभाव से अंततः सफलता मिलेगी। धैर्य और मेहनत बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नए संपर्क बनेंगे, लेकिन मानसिक उलझन बनी रह सकती है। सोच-समझकर निर्णय लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग से धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन भावनात्मक फैसलों से बचें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।