Aaj Ka Rashifal 30 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। साथ ही आज आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि है। आज पूर्वाषाढा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे।

ऐसे में वृष राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं वृश्चिक राशि वालों को आज आपकी वाणी और संचार क्षमता आपको सफलता दिला सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर में नई दिशा दे सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में किसी नए व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

राहु का प्रभाव आपको नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपको विरोधियों पर बढ़त दिला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और संचार क्षमता आपको सफलता दिला सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

राहु का प्रभाव आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त लाभ की चर्चा हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। फिजूलखर्ची से बचें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपको गुप्त योजनाओं में सफलता दिला सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।