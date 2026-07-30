Aaj Ka Rashifal 30 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 09 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 5वां दिन, श्रावण प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि, आडल योग, विडाल योग है। आज श्रवण नक्षत्र शाम 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगा।

वहीं कर्क राशि वालों को आज आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वहीं मीन राशि वालों आज आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आयुष्मान योग आपकी योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेगा। आर्थिक लाभ के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आयुष्मान योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ कार्य गति पकड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धन और करियर के लिहाज से शुभ रहेगा। आयुष्मान योग के प्रभाव से नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। आयुष्मान योग आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत दे रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान संतुलित रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आयुष्मान योग मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापारियों को लाभदायक सौदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आयुष्मान योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन बैलेंस और लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के साथ नए संपर्क बनेंगे। आयुष्मान योग आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूती देगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपके साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। आयुष्मान योग से धन लाभ और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में प्रगति के अवसर बनेंगे और व्यापार में अच्छा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आयुष्मान योग सकारात्मक ऊर्जा देगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील लाभदायक साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आयुष्मान योग आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। करियर में सफलता और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आयुष्मान योग आपकी योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेगा। आर्थिक लाभ के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साह से भरा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।