Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 6वाँ दिन, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अवसर मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को आज अपने प्रयासों का लाभ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबारियों को किसी नए सौदे से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने में मदद करेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आप अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा हो सकती है। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अवसर मिल सकता है। कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सिंह राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। धन लाभ के अवसर बनेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि अहंकार और क्रोध से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबार में सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज तुला राशि वालों के लिए करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी योजनाओं को गति देगा। नौकरी में नई भूमिका या बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज अपने प्रयासों का लाभ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ बढ़ेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धनु राशि वालों के लिए दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबारियों को विस्तार की योजना में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज करियर में नई दिशा मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। कारोबार में रुकी हुई योजना फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। घर-परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कुंभ राशि वालों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाने में सहायक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। नौकरी में सफलता और कारोबार में लाभ के योग हैं। धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का परिणाम मिलेगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। मानसिक शांति के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।