Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज नृसिंह जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 1 बजकर 14 मिनट तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज कर्क राशि वालों को करियर में उन्नति के संकेत हैं। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। । आज कन्या राशि वालों को बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

ज्येष्ठ एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे हैं 2 शुभ योग, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपके लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ सकता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में फैसले लेने से बचें। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुध का यह गोचर आपको थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह गोचर लाभकारी रह सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से इनकम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं, नेटवर्किंग मजबूत होने के योग हैं और दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा साबित हो सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर में उन्नति के संकेत हैं। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। हालांकि बॉस के साथ बातचीत कुछ अक्रामक हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। साथ ही शिक्षा, यात्रा और नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती है। रिस्क लेने से बचें और धन निवेश सोच-समझकर करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर सप्तम भाव पर हो रहा है। इसलिए बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल सकता है और विवाह के योग भी बन सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। आपको अपने कार्यों में अधिक ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी-छोटी बातों पर तनाव न लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही आकस्मिक धनलाभ हो सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। इसलिए संपत्ति या वाहन से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ सकता है। छोटी यात्राएं लाभकारी रह सकती हैं और भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और नई आय के स्रोत खुल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।