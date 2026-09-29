Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया शाम 05 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 7वाँ दिन, तृतीया श्राद्ध, महा भरणी, विघ्नराज संकष्टी, भद्रा, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, विडाल योग है। आज अश्वनी नक्षत्र सुबह 09 बजकर 03 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी से जुड़ी चर्चा हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। आज वृश्चिक राशि वालों को आज करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का समय किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

29 या 30 सितंबर कब है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय और मंत्र

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नई डील या ग्राहक से लाभ मिलने के योग हैं। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए सुबह का समय उपयोगी रह सकता है।

अक्टूबर में कब है शरद पूर्णिमा, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार मंगल पर्वत पर बने 3 निशान माने जाते हैं शुभ, व्यक्ति जीवन में पाता है अकूत संपत्ति और साहस- पराक्रम

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से अधूरे काम पूरे करने की कोशिश सफल हो सकती है। व्यापार में नई योजना बनाने के लिए दिन ठीक है। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। दांपत्य जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

24 अक्टूबर को बुद्धि के दाता बुध होंगे वक्री; कन्या, तुला, मकर और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर; सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिलेगा। कारोबारियों को किसी नए प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। धन कमाने के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी से जुड़ी चर्चा हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कामकाज में आपकी मेहनत दिखाई देगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कोई नया प्रयास सफल हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रहा तनाव कम होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का समय किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। नौकरी में अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। धन लाभ के साथ बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों वाला रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। कारोबार में कोई पुराना संपर्क फायदा पहुंचा सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। घर-परिवार से जुड़े किसी जरूरी फैसले में सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर विचार कर सकते हैं। व्यापार में धन का प्रवाह बेहतर हो सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन बनाएं रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में नई संभावना सामने आ सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।