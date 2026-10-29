Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 10 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 8वाँ दिन, करवा चौथ, रोहिणी व्रत, वक्रतुण्ड संकष्टी है। आज रोहिणी नक्षत्र सुबह 11 बजकर 11 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में रात 10 बजकर 06 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज सिंह राशि वालों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों या सहकर्मियों की मदद से किसी मुश्किल काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। बेवजह के खर्चों से बचें। आज मकर राशि वालों को नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दिला सकती है। सेहत और आराम को नजरअंदाज न करें तथा अपनी दिनचर्या अच्छी रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी। परिवार में बातचीत करते समय गुस्से से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, वहीं परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन नई योजनाएं बनाने और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। रात में चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मन में नए विचार आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको कामकाज में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों या सहकर्मियों की मदद से किसी मुश्किल काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। बेवजह के खर्चों से बचें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कुछ जरूरी काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलने या कारोबार में नई योजना बनाने का विचार कर रहे हैं, तो सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें और कामकाज में दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में समझदारी दिखानी होगी। कारोबार में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी समझौते से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दिला सकती है। सेहत और आराम को नजरअंदाज न करें तथा अपनी दिनचर्या अच्छी रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ सकती है और नए विचार आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखें और पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज घर-परिवार से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। नौकरी और कारोबार में धैर्य से काम लें तथा किसी भी तरह के विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।