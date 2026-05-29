Aaj Ka Rashifal 29 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 13वाँ दिन, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज स्वाती नक्षत्र सुबह 10 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज मिथुन राशि वालों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। वहीं सिंह राशि वालों को आज आय और लाभ में वृद्धि होने के संकेत हैं। लंबे समय से रुका पैसा वापस मिल सकता है। मित्रों और संपर्कों से फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मिथुन राशि आपके तीसरे भाव में भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। इससे साहस, आत्मविश्वास और संचार क्षमता में वृद्धि होने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से दूसरे भाव में यह राजयोग बन रहे हैं। इससे धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। अचानक आर्थिक फायदा मिल सकता है। कारोबार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि के लग्न भाव में भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। इससे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से 12वें भाव में यह राजयोग बन रहे हैं। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े कामों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए यह राजयोग 11वें भाव में बन रहे हैं। इससे आय और लाभ में वृद्धि होने के संकेत हैं। लंबे समय से रुका पैसा वापस मिल सकता है। मित्रों और संपर्कों से फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि से 10वें भाव में भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। करियर और कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। नए प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। सरकारी कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए यह शुभ योग नवम भाव में बन रहे हैं। इससे भाग्य मजबूत होने के संकेत हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। देश- विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी राशि से आठवें भाव में यह राजयोग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है। रिसर्च और गुप्त कार्यों में सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए यह योग सातवें भाव में बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने के संकेत हैं। साझेदारी के कामों में लाभ हो सकता है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी राशि से छठे भाव में भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। विरोधियों पर जीत मिलने के संकेत हैं। नौकरी में मेहनत का फल प्राप्त होगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए यह शुभ योग पांचवें भाव में बन रहे हैं। शिक्षा, प्रेम और संतान पक्ष में खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। शेयर बाजार और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी राशि से चौथे भाव में यह राजयोग बन रहे हैं। परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है। माता का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।