Aaj Ka Rashifal 29 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज एकादशी तिथि सुबह को 07 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज वामन द्वादशी, कामदा एकादशी, भद्रा, गण्ड मूल है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कर्क राशि में दोपहल 2 बजकर 38 मिनट तक भ्रमण करेंगे, वहीं उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज आश्लेषा नक्षत्र दोपहर को 02 बजकर 38 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज मेष राशि वालों कीकामकाज में स्थिरता आएगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं आज मिथुन राशि वालों की आज नई योजनाएं बन सकती हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज धृति योग आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कामकाज में स्थिरता आएगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए धैर्य से काम लेने का है। पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। नौकरी में स्थिरता आएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

धृति योग आपके लिए सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। आज नई योजनाएं बन सकती हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन मानसिक शांति लेकर आएगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। निवेश करने के लिए दिन अनुकूल है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

धृति योग से आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। कोई बड़ा निर्णय आज आपके पक्ष में जा सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। सेहत का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का है। रिश्तों में मधुरता आएगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

धृति योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। करियर में उन्नति के योग हैं। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभकारी साबित होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

धृति योग से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। नए विचारों से लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

धृति योग आपके लिए मानसिक संतुलन और शांति लेकर आएगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।