Aaj Ka Rashifal 29 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। साथ ही आज वट पूर्णिमा व्रत, कबीरदास जयन्ती, बटुक भैरवी जयन्ती, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, अन्वाधान, वैवस्वत मन्वादि, भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग है। आज मूल नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे।

ऐसे में सिंह राशि वालों को आज परिवार और घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वहीं कुंभ राशि वालों को आज करियर में आपकी छवि मजबूत होगी। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मतभेद का समाधान हो सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेगा। कारोबार में नए समझौते लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिलेगा। अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। चंद्रमा का प्रभाव स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत देता है। खान-पान में लापरवाही न करें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज परिवार और घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी और संवाद क्षमता को मजबूत करेगा। व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा। करियर में अच्छी प्रगति के संकेत हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी आय और लाभ के भाव को सक्रिय करेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर में आपकी छवि मजबूत होगी। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।