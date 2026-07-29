Aaj Ka Rashifal 29 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 08 बजकर 05 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 4वां दिन, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, गौरी व्रत समाप्त, दक्षिणामूर्ति जयन्ती, आषाढ़ अष्टाह्निका विधान पूर्ण, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, आषाढ़ पूर्णिमा, अन्वाधान, चाक्षुष मन्वादि, भद्रा, आडल योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 3 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगा।

वहीं मिथुन राशि वालों को आज आज आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। प्रीति योग के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। वहीं तुला राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रीति योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज प्रीति योग के प्रभाव से परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुका कोई कार्य पूरा होने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।

आयुष्मान योग स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। प्रीति योग के कारण किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

आयुष्मान योग मानसिक तनाव कम करेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मन प्रसन्न करेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। प्रीति योग के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

आयुष्मान योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। प्रीति योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। कारोबार में नई योजना लाभदायक साबित होगी।

आयुष्मान योग स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से मजबूत होंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रीति योग के कारण कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे।

आयुष्मान योग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत देगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलने के योग हैं। प्रीति योग रिश्तों में मधुरता लाएगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

आयुष्मान योग करियर में प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रीति योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

आयुष्मान योग से आत्मबल बढ़ेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रीति योग के कारण प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा।

आयुष्मान योग स्वास्थ्य में सुधार लाएगा और पुराने रोगों से राहत मिल सकती है। कारोबार में धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज घर-परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रीति योग के प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है।

आयुष्मान योग मानसिक शांति देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। प्रीति योग के कारण नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं।

आयुष्मान योग स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रीति योग के प्रभाव से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

आयुष्मान योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपका आकर्षण और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। प्रीति योग सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाएगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है।

आयुष्मान योग से ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दांपत्य जीवन में सुखद पल बिताने का अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।