Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 9 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज द्वितीय चातुर्मास का 5वाँ दिन, भाद्रपद प्रारम्भ *उत्तर, पञ्चक, त्रिपुष्कर योग, विडाल योग है। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

आज का दिन मिथुन राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने से आपकी स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश विशेष प्रभाव देने वाला रहेगा। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है और आप अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। नौकरी में नए विचारों के कारण आपकी पहचान बन सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए दिन कामकाज में व्यस्तता बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने का दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है।

धन के मामले में खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने से आपकी स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा।

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर होगा। घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको परिवार और निजी जीवन पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे।

कारोबार में निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे का समाधान हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कारोबार में किसी नई डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। धन संबंधी मामलों में जोखिम लेने से बचें।

परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के लिए दिन करियर और कारोबार में प्रगति के संकेत दे रहा है। नौकरी में आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी। कारोबारियों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि, किसी को बिना सोचे-समझे पैसा उधार देने से बचें। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए दिन रचनात्मकता और नई योजनाओं से भरा रहेगा। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। कारोबार में नई रणनीति लाभ दे सकती है। धन के मामले में स्थिति संतुलित रहेगी।

परिवार के साथ किसी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना फायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें और किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कारोबार में उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला नुकसान से बचाएगा।

आर्थिक मामलों में अनावश्यक जोखिम न लें। परिवार में किसी करीबी से मन की बात साझा कर सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए दिन उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। प्रेम संबंधों में भरोसा और नजदीकी बढ़ेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों के लिए दिन कामकाज में नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। नौकरी में आपको किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में पुराना निवेश फायदा दे सकता है

। घर-परिवार से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम के लिए समय निकालें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन आत्ममंथन और भविष्य की योजनाएं बनाने वाला रहेगा। नौकरी में आपकी प्रतिभा का लाभ मिलेगा और किसी नए अवसर पर विचार कर सकते हैं। कारोबार में रुकी हुई योजना फिर से गति पकड़ सकती है। धन के मामले में लाभ की संभावना है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।

परिवार में किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति आपको महत्वपूर्ण फैसलों में अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का संकेत दे रही है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश विशेष प्रभाव देने वाला रहेगा। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है और आप अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। नौकरी में नए विचारों के कारण आपकी पहचान बन सकती है। कारोबार में रचनात्मक योजनाओं से फायदा मिलेगा।

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।