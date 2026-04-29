Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं और आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। व्यापार में लाभ और नई साझेदारी के योग हैं। आज वृष राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में मजबूती आ सकती हैं। अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। निवेश से लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में मजबूती आ सकती हैं। अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके प्रयासों को सफल बना सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में सफलता के योग हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको संभलकर फैसले लेने की जरूरत है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए अवसर लेकर आएगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। करियर में बदलाव के संकेत हैं।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन बेहद शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं और आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। व्यापार में लाभ और नई साझेदारी के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। करियर में उन्नति के योग हैं। नौकरी बदलने का विचार सफल हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। निवेश से फायदा हो सकता है। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होने के योग हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। साथ ही करियर में तरक्की के योग हैं। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होने के संकेत हैं। नौकरी में स्थिरता आ सकती है। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिल सकता है। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए विशेष लाभकारी रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। व्यापार में नई डील हो सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।