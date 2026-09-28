Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया शाम 07 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 6वाँ दिन, द्वितीया श्राद्ध, पञ्चक, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तर रेवती नक्षत्र सुबह 10 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मीन राशि में सुबह 10 बजकर 16 मिनट तक संचरण करेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

आज सिंह राशि वालों को आज भाग्य का साथ पाने के लिए आपको प्रयास तेज करने होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। व्यापारियों को यात्रा या नए संपर्क से फायदा मिल सकता है। आज मकर राशि वालों का ध्यान घर और परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभाल लेंगे। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में रुके काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा फिजूल खर्च करा सकता है। साथ ही मानसिक तनाव दे सकता है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके लिए लाभ और संपर्क बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। दांपत्य जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का प्रभाव आपके करियर और कामकाज पर दिखाई दे सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। घर-परिवार के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ पाने के लिए आपको प्रयास तेज करने होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। व्यापारियों को यात्रा या नए संपर्क से फायदा मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में लापरवाही न करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। नौकरी में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और परिवार में शांतिपूर्वक बातचीत करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके रिश्तों और साझेदारी के मामलों को सक्रिय करेगा। नौकरी में टीमवर्क से फायदा मिलेगा और व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको कामकाज और दिनचर्या को सही करने पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और व्यापार में कंप्टीटर से आगे निकलने के लिए मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और क्रिएटिव सोच को बढ़ा सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और व्यापार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। प्रेम और दांपत्य जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपका ध्यान घर और परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभाल लेंगे। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं और परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके कम्युनिकेशन और संपर्कों को एक्टिव कर सकता है। नौकरी में मीटिंग या बातचीत के जरिए कोई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ेगा। व्यापारियों को नए ग्राहक या ऑर्डर मिल सकते हैं, जबकि दांपत्य जीवन में कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

दिन की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा और बाद में मेष में प्रवेश करेगा, इसलिए योजनाओं में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बजट पर ध्यान दें। नौकरी और व्यापार में मेहनत का लाभ मिलेगा, जबकि परिवार में सहयोग बना रहेगा।