Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 7वाँ दिन, अट्ल तद्दी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। आज कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 26 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में संचरण करेंगे।

आज मिथुन राशि वालों को नौकरी और कारोबार में मेहनत रंग ला सकती है। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। आज सिंह राशि वालों लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में लाभ के साथ खर्चों पर भी ध्यान दें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी और कारोबार में लाभ के संकेत हैं। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। रुके हुए काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मौके मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

नौकरी और कारोबार में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल हो सकती है और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में लाभ के साथ खर्चों पर भी ध्यान दें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी मिलने और व्यापार में लाभ बढ़ने के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रखने का प्रयास करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नए काम की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है और आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर मिलेंगे। अनावश्यक खर्च से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। कारोबार में साझेदारी और नौकरी में टीम के सहयोग से फायदा मिलने की उम्मीद है। किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपके लिए करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी और आय बढ़ाने के रास्ते खुल सकते हैं। बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन आपको आगे बढ़ा सकते हैं। कारोबार में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों को समय दें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के चलते नए लक्ष्य तय करने के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपकी दूरदर्शी सोच कामकाज में लाभ दिला सकती है। नौकरी में नई चीजें सीखने और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखें और सेहत के प्रति लापरवाही न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।