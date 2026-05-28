Aaj Ka Rashifal 28 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 12वाँ दिन, पद्मिनी एकादशी पारण, अग्नि नक्षत्रम् समाप्त, गुरु प्रदोष व्रत है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। आज वारीयान योग भी बन रहा है।

साथ ही आज चित्रा नक्षत्र सुबह 8 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में मकर राशि वालों को आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। वरीयान योग से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। । वहीं मीन राशि वालों को आज आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वरीयान योग से आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

वरीयान योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आने के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रह सकता है। वरीयान योग आपके लिए नई योजनाओं में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

वरीयान योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। नए लोगों से संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। परिवार में खुशियों का माहौल रहने के संकेत हैं।

सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य का साथ मिल सकता है। वरीयान योग से करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका कार्य पूरा हो सकता है। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होने के संकेत हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

वरीयान योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। मानसिक तनाव कम रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। वरीयान योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। प्रेम जीवन में खुशियां आने के योग हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

वरीयान योग आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। वरीयान योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। कारोबार में लाभ होने के योग हैं। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे। सेहत में सुधार होने के संकेत हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

वरीयान योग आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। वरीयान योग से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

वरीयान योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। कारोबार में लाभ होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वरीयान योग से आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।