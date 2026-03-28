Aaj Ka Rashifal 28 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज दशमी तिथि सुबह को 08 बजकर 45 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। इसके अलावा आज भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। साथ ही आज सुकर्मा योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पुष्य नक्षत्र दोपहर को 02 बजकर 50 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज मिथुन राशि वालों की वाणी में मधुरता आएगी और आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। वहीं आज कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही आज कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखें, लेकिन कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सुकर्मा योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन स्थिरता और लाभ का संकेत दे रहा है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन रचनात्मकता से भरा रहेगा। सुकर्मा योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे होंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। सुकर्मा योग के कारण करियर में उन्नति के योग बनेंगे। किसी बड़े निर्णय में सफलता मिलेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए व्यावहारिक निर्णय लेने का है। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखें, लेकिन कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सुकर्मा योग से व्यापार में लाभ और नए संपर्क बनेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आत्मचिंतन का दिन है। सुकर्मा योग आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन यात्राओं और नए अनुभवों का हो सकता है। सुकर्मा योग से भाग्य प्रबल रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, लेकिन लाभ के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं को लागू करने का है। सुकर्मा योग से सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। सुकर्मा योग के प्रभाव से मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।