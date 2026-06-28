Aaj Ka Rashifal 28 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। साथ ही आज भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

ऐसे में वृष राशि वालों को आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं सिंह राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको नई उपलब्धियां दिला सकता है। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। सेहत पहले से बेहतर रहेगी। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके रुके हुए कार्यों को गति दे सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को किसी बड़े सौदे से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग करियर में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। यात्रा लाभदायक रहेगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको नई उपलब्धियां दिला सकता है। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुके हुए सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धन संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी में नई परियोजना की जिम्मेदारी मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट-कचहरी या विवाद से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण नए कार्यों की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा। व्यापार में लाभ और नौकरी में सम्मान मिलने के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सेहत का ध्यान रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-समृद्धि का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।