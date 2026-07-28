Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 3वाँ दिन, कोकिला व्रत, आषाढ़ चौमासी चौदस, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा आज धनु राशि में शाम 7 बजकर 49 मिनट तक संचरण करेगा। साथ ही उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा।

वृष राशि वालों को आज भाग्य आपका साथ देगा। चंद्रमा का गोचर धार्मिक कार्यों और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहा है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई परियोजना की शुरुआत के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक थकान महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। चंद्रमा का गोचर धार्मिक कार्यों और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना उचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रभाव आपको हर काम सोच-समझकर करने की सलाह देता है। कार्यस्थल पर जल्दबाजी से बचें। व्यापार में किसी नए समझौते से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें।

धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने के कारण साझेदारी के कार्यों में सफलता दिला सकता है। नौकरी में टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखें।

सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विरोधी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी कार्यशैली में निखार लाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई योजना लाभदायक साबित होगी।

आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। निवेश के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है।

प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज परिवार और घर से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। व्यापार में संपत्ति या वाहन से जुड़े लाभ मिल सकते हैं।

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें।

माता-पिता का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जीवनसाथी का साथ मन को संतोष देगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा।

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है।

आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधियों से सावधान रहें। व्यापार में किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य में नींद की कमी परेशान कर सकती है। जीवनसाथी का सहयोग तनाव कम करेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ और नए संपर्क बनेंगे।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।