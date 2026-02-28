Aaj Ka Rashifal 28 February 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी रात को 08 बजकर 43 मिनट तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी साथ ही आज शनिवार का दिन है। आज आमलकी एकादशी पारण, नृसिंह द्वादशी, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कर्क राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कुछ राशि के लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट में गति आएगी। व्यापारियों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, इसलिए बजट बनाकर चलें। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, ध्यान भटक सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन संयम से काम लेने पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रभावित होगा। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का है। आपकी मेहनत और अनुशासन से कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। छात्रों के लिए दिन शुभ है, परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य का साथ आपको आज मिल सकता है और नई संभावनाएं खुल सकती हैं। नौकरी में बदलाव के विचार मन में आ सकते हैं। व्यापारियों को लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी पुराने विवाद को सुलझाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में राजनीति से दूर रहना बेहतर रहेगा। निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यस्थल पर मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका परिणाम भी संतोषजनक मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। घर में कोई जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है। परिवार का समर्थन मिलेगा। सेहत समान्य रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कला, मीडिया या लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाएं सफल होंगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।