Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज द्वितीय चातुर्मास का 4वाँ दिन, वरलक्ष्मी व्रत, रक्षा बन्धन, राखी, गायत्री जयन्ती, गायत्री जापम, नारली पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, चन्द्र ग्रहण *आंशिक, श्रावण पूर्णिमा, इष्टि, पञ्चक, आडल योग, विडाल योग है। आज शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

कर्क राशि वालों के लिए नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन की बचत करने में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबार में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए सुकर्मा योग मेहनत का अच्छा परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और आपके काम की सराहना होगी। कारोबार में नई योजना शुरू करने का विचार आगे बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। सुकर्मा योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है। कारोबार में नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम मिल सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन की बचत करने में सफलता मिल सकती है। घर-परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए सुकर्मा योग कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। हालांकि किसी विवाद में अपनी बात बहुत आक्रामक तरीके से रखने से बचें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का है। सुकर्मा योग के प्रभाव से नौकरी में लंबित काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक निर्णयों में मददगार साबित हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। धन कमाने के साथ बचत पर भी ध्यान देना लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए सुकर्मा योग मेहनत को सफलता में बदलने में मदद कर सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबार में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति वाला रहेगा। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। सुकर्मा योग के प्रभाव से किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ के साथ नई बचत योजना बनाने का मौका मिलेगा। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। यात्रा से लाभ मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज मेहनत और अनुशासन सफलता से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करने में सफल होंगे। कारोबार में अटका हुआ भुगतान मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। सुकर्मा योग आपको किसी लंबे समय से चल रही योजना को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि में चंद्रमा के होने से आज आपका आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ सकती है। सुकर्मा योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे। आपकी नई सोच लोगों को प्रभावित कर सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने संपर्क से काम में मदद मिल सकती है। रिश्तों में संवाद बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। भावनात्मक फैसलों से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। सुकर्मा योग के प्रभाव से मेहनत के बाद सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कारोबार में लाभ के लिए नई रणनीति बनानी होगी। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।