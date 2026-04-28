Aaj Ka Rashifal 28 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मोहिनी एकादशी पारण, परशुराम द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रात को 10 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज वृष राशि वालों को भाग्य आपको साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज तुला राशि वालों को घर-परिवार में खुशहाली रह सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। वहीं माता-पिता का सहयोग मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज त्रिपुष्कर योग बनने से आप एक नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

भाग्य आपको साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज सावधानी जरूरी है। त्रिपुष्कर योग का बनना नुसकानदायक साबित हो सकता है। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखें और वाणी में संयम रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। बिजनेस में उन्नति के योग हैं। आज की गई मेहनत लंबे समय तक फल दे सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर तनाव से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

घर-परिवार में खुशहाली रह सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। वहीं माता-पिता का सहयोग मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज बिजनि में लाभ होने के योग हैं। छोटे-छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलने के संकेत हैं।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। वहीं आज किए गए निवेश का असर लंबे समय तक मिल सकता है। साथ ही वाणी में मधुरता बनाए रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आत्मविश्वास आज बढ़ सकता है। नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। करियर में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मन थोड़ा अशांत रह सकता है। ध्यान और योग का सहारा लें। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों से लाभ मिलेगा। इच्छाएं पूरी होने के योग हैं। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।