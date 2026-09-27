Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शाम 08 बजकर 58 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 5वाँ दिन, पितृपक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, आश्विन प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

आज धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए नई योजना शुरू करने का अच्छा अवसर दे सकता है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक जानकारी मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

25 नवंबर को पापी ग्रह केतु करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में गोचर; सिंह, तुला, कर्क, और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए कामकाज में नई शुरुआत के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा खर्च करने से बचें।

परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को पूरा करने वाला रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नया संपर्क लाभ दे सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने की उम्मीद बन सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

4 अक्टूबर को गुरु-चंद्रमा बनाएंंगे गजकेसरी राजयोग, तुला, मकर, मीन और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, हालांकि कागजी काम ध्यान से करें।

धन संबंधी मामलों में स्थिति ठीक रहेगी। वैवाहिक जीवन में बातचीत से गलतफहमी दूर होगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लिए रविवार का दिन उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नई जानकारी मिल सकती है। व्यापार में ग्राहक बढ़ सकते हैं। धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है।

परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

26 या 27 सितंबर कब से शुरू होगा पितृ पक्ष, जानिए श्राद्ध की सभी तिथियां और धार्मिक महत्व

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कार्यक्षेत्र में कोई अधूरा काम पूरा करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ लोगों की सराहना मिल सकती है। कारोबार में नई योजना शुरू करने का विचार बन सकता है।

आर्थिक रूप से दिन सकारात्मक रह सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में फायदा मिलने के संकेत हैं।

किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा कर सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखना होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी रुके हुए काम को पूरा कराने में सहायक हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है।

धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। व्यापार में पुराने सौदे से फायदा मिलने के संकेत हैं।

धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए नई योजना शुरू करने का अच्छा अवसर दे सकता है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक जानकारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कामकाज में गति आएगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। व्यापार में कोई पुराना सौदा फिर से शुरू हो सकता है।

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और बिना जांच के निवेश न करें। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को लाभ का सौदा मिल सकता है। धन की स्थिति मजबूत हो सकती है।

किसी पुराने मित्र से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में नई डील की शुरुआत हो सकती है।

आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।