Aaj Ka Rashifal 27 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा सुबह 07 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 5वाँ दिन, चतुर्थ चातुर्मास का 6वाँ दिन, कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर, मासिक कार्तिगाई, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज भरणी दोपहर 03 बजकर 39 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मेष राशि में रात 9 बजकर 06 तक संचरण करेंगे। उसके बाद अपनी उच्च राशि वृष में प्रवेश करेंगे।

आज मेष राशि वालों को कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसला लें और बेवजह के खर्च से बचें। परिवार में शांति बनाए रखें। आज कर्क राशि को कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसला लें और बेवजह के खर्च से बचें। परिवार में शांति बनाए रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे करने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज नौकरी और व्यापार में अपनी योजनाओं पर ध्यान दें। किसी पुराने संपर्क से लाभकारी जानकारी मिल सकती है। पैसों से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज अधूरे काम पूरे करने पर आपका ध्यान रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। सेहत और आराम का भी ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज साझेदारी और व्यापार से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। पुराने विवादों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है। किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर में नई योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का लाभ मिल सकता है। परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज नौकरी और व्यापार में धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर-परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। बोलचाल में संयम रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी होगा। नौकरी में अपनी मेहनत और काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन सेहत को नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।