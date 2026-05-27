Aaj Ka Rashifal 27 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 11वाँ दिन, अधिक रामलक्ष्मण द्वादशी, पद्मिनी एकादशी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में शाम 7 बजे तक भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज हस्त नक्षत्र सुबह 5 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कन्या राशि वालों को आज का दिन मेहनत और सफलता दोनों लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संभावना है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को आज अचानक धन लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रह सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को लाभ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग से अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने के योग हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए विशेष शुभ साबित हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत और सफलता दोनों लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संभावना है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग से आपको करियर और कारोबार में लाभ मिल सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलने के योग हैं। छात्रों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। मानसिक तनाव कम होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। आज किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार में नई रणनीति सफल रहने के संकेत हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहने के योग हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में तरक्की के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य और मेहनत दोनों का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। मानसिक शांति महसूस करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।