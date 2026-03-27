Aaj Ka Rashifal 27 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की नवमी तिथि सुबह को 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। वहीं आज राम नवमी *इस्कॉन, स्वामीनारायण जयन्ती, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 9 बजकर 36 मिनट तक भ्रमण करेंगे, वहीं उसके बाद अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र शाम को 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज मिथुन राशि वालों की वाणी में मधुरता आएगी और आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। वहीं आज कुंभ राशि वालों को शत्रुओं पर विजय मिलने के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का यह गोचर आपके सुख भाव में हो रहा है, जिससे घर-परिवार से जुड़ी चीजें प्राथमिकता में रहेंगी। आप भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में सोच-विचार शुरू हो सकता है। कार्यक्षेत्र से थोड़ा ध्यान हटकर निजी जीवन पर फोकस रहेगा, जो मानसिक शांति देगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पराक्रम और संचार भाव पर हो रहा है। आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेंगे और लोगों से कनेक्शन मजबूत होगा। छोटी यात्राएं लाभदायक रह सकती हैं। मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके धन और परिवार भाव में हो रहा है, जिससे आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। भोजन और जीवनशैली पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से यह समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को अधिक मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण आएगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। नए कार्यों की शुरुआत, निर्णय लेने और खुद को प्रस्तुत करने के लिए यह बेहतरीन समय है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव पर हो रहा है। इसलिए मन थोड़ा वैचेन रह सकता है और आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। विदेश, यात्रा या हॉस्पिटल से जुड़े मामलों में हलचल हो सकती है। ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव पर हो रहा है। इसलिए आपको अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा और आय में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों और संपर्कों के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए समय अनुकूल है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

यह गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर हो रहा है। इसलिए इस समय करियर में सफलता और नई पहचान मिल सकती है। आपके काम की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों से समर्थन मिलेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव को एक्टिव करेगा। यह समय धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। लंबी यात्राएं या किसी गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे होंगे।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए अचानक बदलाव, गुप्त चिंताएं या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। रिसर्च, रहस्य या गहराई से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ सकती है। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का संचरण आपकी गोचर कुंडली के सातवें भाव पर हो रहा है। इसलिए दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सुधार और लाभ के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

यह गोचर आपकी राशि से छठे भाव पर होने जा रहा है। इसलिए आप अपने काम को लेकर अधिक जिम्मेदार और अनुशासित रहेंगे। शत्रुओं पर विजय मिलने के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि से प्रेम और शिक्षा के स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए आप अपने विचारों को नए तरीके से व्यक्त करेंगे और कला, लेखन या क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।