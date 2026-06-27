Aaj Ka Rashifal 27 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। साथ ही आज शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत, विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र रात 10 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में कर्क राशि वालों को आज धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। रवि योग के प्रभाव से निवेश से लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। करियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। व्यापारियों को बड़ा सौदा मिल सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग सिंह राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और नेतृत्व क्षमता निखरेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। करियर में नई उपलब्धियां मिलेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। मानसिक तनाव कम होगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में लाभ होने के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। रवि योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल रह सकता है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए ग्राहकों से लाभ हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आपके लिए दिन शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।