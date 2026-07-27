Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 04 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 2वाँ दिन, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आज मूल नक्षत्र सुबह 10 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा आज धनु राशि में भ्रमण करेंगे।

सिंह राशि वालों को आज आज आपके लिए सम्मान और सफलता का दिन हो सकता है। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में लाभ के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वहीं तुला राशि वालों को आज का दिन लाभदायक रह सकता है। रवि योग के कारण रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं और व्यापार में आय बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहकों से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे तथा रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रवि योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नए समझौते लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मानसिक तनाव कम रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और ऊर्जा का अनुभव करेंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपके लिए सम्मान और सफलता का दिन हो सकता है। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में लाभ के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। खानपान पर ध्यान दें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन लाभदायक रह सकता है। रवि योग के कारण रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं और व्यापार में आय बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। करियर में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में किसी बड़े सौदे से लाभ होने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन तनाव से दूर रहें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रवि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नई आय के स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। रवि योग आपको कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिला सकता है। व्यापार में लाभ होगा और निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों में लाभ के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।