Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी रात को 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। आज आमलकी एकादशी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कुछ राशि के लोग वाहन और प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में विचरण करेंगे। इसलिए आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को रुका हुआ भुगतान मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सलाह फायदेमंद रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गुस्से पर काबू रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में थोजडी सावधानी बरतें। निवेश सोच-समझकर करें। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आज आपकी राशि में ही संचरण करेंगे। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव पर संचऱण कर रहे हैं। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। संपत्ति संबंधी मामलों में प्रगति होगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। फंसा हुआ धन मिल सकता है। लेकिन सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। धन लाभ के संकेत हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। व्यापारियों को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से नवम स्थान पर संचऱण करेंगे। इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। परिवार में खुशियां आएंगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे स्थान पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए इस समय कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

वहीं आपकी राशि में सूर्य, शुक्र, बुध मंगल का संयोग बन रहा है। इसलिए इस समय आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है साथ ही रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। आज आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरदीने की सोच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।