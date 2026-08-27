Aaj Ka Rashifal 27 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 9 बजकर 08 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज द्वितीय चातुर्मास का 3वाँ दिन, यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, श्रावण पूर्णिमा व्रत, अन्वाधान, भद्रा, पञ्चक, आडल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्साह और नई उम्मीद लेकर आएगा। चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपकी आय और लाभ से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। चंद्रमा का गोचर आपको नई चीजें सीखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर विचार कर सकते हैं । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Aries September 2026 Horoscope: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई उम्मीद लेकर आएगा। चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपकी आय और लाभ से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। कारोबारियों को नई डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

Taurus September 2026 Horoscope: वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। कामकाज में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी राय को महत्व मिलेगा। कारोबार में नई रणनीति बनाने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। चंद्रमा का गोचर आपको नई चीजें सीखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर विचार कर सकते हैं। कारोबार में दूर के लोगों से संपर्क लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको अपनी दिनचर्या और आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें। कारोबार में उधार के लेन-देन से बचना बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपके रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। कारोबार में पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में संवाद बढ़ेगा। हालांकि किसी बात को लेकर जिद करने से रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। नौकरी में रुके काम पूरे करने का मौका मिलेगा। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों को ग्राहकों से जुड़ा कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या सही रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन रचनात्मक और उत्साहपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का गोचर प्रेम, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी में आपके विचारों की सराहना होगी। कारोबार में कोई नया प्रयोग फायदा दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर एकाग्रता मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज घर-परिवार और निजी मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। संपत्ति या घर से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कारोबार में किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के किसी बड़े सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपके साहस और संवाद क्षमता को मजबूत कर सकता है। आज आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबारियों को मार्केटिंग या नेटवर्किंग से फायदा होगा। छोटी दूरी की यात्रा संभव है। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा दोपहर तक आपकी राशि में रहेगा और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए दिन के शुरुआती हिस्से में आप अपने व्यक्तिगत कामों पर ध्यान देंगे, जबकि बाद में आर्थिक मामलों पर फोकस बढ़ सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि दोपहर के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा। इससे आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट रखें और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्चों और मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका परिणाम आगे चलकर अच्छा मिल सकता है। कारोबार में किसी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ध्यान और योग से मन को शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।