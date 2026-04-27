Aaj Ka Rashifal 27 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 06 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सिद्धिलक्ष्मी जयन्ती, त्रिशूर पूरम, मोहिनी एकादशी, भद्रा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रात को 09 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज मिथुन राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वाणी के प्रभाव से आपको विशेष पहचान मिल सकती है। आज वृश्चिक राशि वालों को आज आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि के लिए ध्रुव योग आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को स्थायी लाभ के संकेत बन रहे हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक स्थिति में अच्छे अवसर ला सकता है। साथ ही निवेश से जुड़े फैसले फायदेमंद रह सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहने की संभावना है और लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ध्रुव योग मेहनत का पूरा फल दिला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वाणी के प्रभाव से आपको विशेष पहचान मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लिए यह योग मानसिक शांति आज दे सकता है। पारिवारिक जीवन में मधुरता देखने को मिल सकती है। साथ ही घर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए ध्रुव योग प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि कर सकता है। साथ ही नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिल सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग योजनाओं में सफलता दिलवा सकता है। आज वित्तीय मामलों में सुधार होगा और धन के सेविंग हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति सफल रहने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के लिए ध्रुव योग रिश्तों में संतुलन और स्थायित्व लेकर आएगा। प्रेम जीवन में मजबूती आएगी और साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग बनने से आज आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के लिए ध्रुव योग बनने से किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर में सफलता के योग हैं। आपके प्रयास सफल हो सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग साहस और पराक्रम में वृद्धि करा सकता है। साथ ही निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। करियर में मजबूत स्थिति बन सकती है।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए ध्रुव योग नई योजनाओं को स्थायी सफलता में बदल सकता है। मित्रों और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। वहीं तकनीकी और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के लिए यह योग आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। ध्यान और साधना से लाभ मिलेगा। वहीं कार्यों में सफलता मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।