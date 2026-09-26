Aaj Ka Rashifal 26 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की पूर्णिमा रात 10 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 4वाँ दिन, पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, भाद्रपद पूर्णिमा, अन्वाधान, भद्रा, पञ्चक, आडल योग है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 5 बजकर 33 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों को नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी मीटिंग या बातचीत में आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। आज कर्क राशि वालों का कामकाज में दिन व्यस्त रह सकता है। नौकरी में अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान देंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति बन सकती है, इसलिए लेन-देन सावधानी से करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

करियर में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम को पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। रिश्तों में भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में नए ग्राहक या किसी पुराने सौदे से लाभ मिल सकता है। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी बातचीत किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ा सकती है। कारोबारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कामकाज में दिन व्यस्त रह सकता है। नौकरी में अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान देंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति बन सकती है, इसलिए लेन-देन सावधानी से करें। परिवार में किसी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आज उस पर विचार कर सकते हैं। कारोबार में नए अवसर दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी मीटिंग या बातचीत में आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

काम- कारोबार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धन के मामले में लाभ के साथ खर्च भी रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से मन की बात साझा कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

करियर में अपनी योजनाओं पर ध्यान देने का समय है। कार्यस्थल पर किसी की बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। घर-परिवार से जुड़ा कोई फैसला भावनाओं के बजाय सोच-समझकर लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापार में नई डील पर बातचीत हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

करियर में किसी पुराने काम का परिणाम मिल सकता है। व्यापार में धन लाभ के अवसर बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश के बाद मन थोड़ा अधिक भावुक हो सकता है, इसलिए छोटी बातों को दिल पर न लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज दिन के शुरू के कुछ घंटों में कामकाज पर विशेष ध्यान रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में संपर्कों से फायदा होगा। रात में चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश के बाद आपका ध्यान धन और पारिवारिक मामलों पर अधिक रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश के बाद आत्मविश्वास और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। करियर में नई योजना बनाने के लिए समय अच्छा रहेगा। कारोबार में सोच-समझकर डिसीजन लें। धन के मामले में खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में इमोशनल होने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।