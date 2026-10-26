Aaj Ka Rashifal 26 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 09 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 4वाँ दिन, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, आश्विन नवपद ओली पूर्ण, आश्विन पूर्णिमा, इष्टि, गण्ड मूल, आडल योग है। आज अश्विनी शाम 05 बजकर 41 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। आज सिद्धि और वज्र योग भी बन रहे हैं।

आज कर्क राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। सिद्धि योग से काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी, वहीं पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। आज मकर राशि वाले मेहनत के दम पर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और वज्र योग के दौरान बहस या गुस्से में कोई फैसला न लें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सिद्धि योग आपके रुके हुए काम पूरे करने में मदद कर सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वज्र योग के प्रभाव में गुस्से और जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। नौकरी में मेहनत का लाभ मिल सकता है और परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज नए काम शुरू करने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। सिद्धि योग से काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी, वहीं पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कामकाज में आपकी समझदारी और मेहनत रंग ला सकती है। धन से जुड़े मामलों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन वाद-विवाद से दूर रहें और सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज नौकरी और कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य से आप रास्ता निकाल लेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए धन का मैनेजमैंट सोच-समझकर करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज सिद्धि योग आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। पढ़ाई, नौकरी और कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जबकि परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत के दम पर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और वज्र योग के दौरान बहस या गुस्से में कोई फैसला न लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए विचारों से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है, लेकिन कारोबार में किसी भी नए समझौते को ध्यान से पढ़ें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रुके हुए काम आगे बढ़ने से मन प्रसन्न रह सकता है। धन और करियर के मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।