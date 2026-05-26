Aaj Ka Rashifal 26 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 11वाँ दिन, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज मिथुन राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। रवि योग से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनने के संकेत हैं। वहीं धनु राशि वालों को आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। रवि योग से सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रह सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। रवि योग से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। सेहत में सुधार होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मानसिक तनाव कम हो सकता है। सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें। दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। करियर में उन्नति और आय में वृद्धि के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सिद्धि योग से निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहने के संकेत हैं। रवि योग के कारण रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। धन लाभ के योग हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सिद्धि योग आपके साहस और आत्मबल को बढ़ा सकता है। करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। रवि योग से सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। सेहत में सुधार होगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। सिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। खानपान का ध्यान रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि योग से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिल सकता है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ रहेगा। सिद्धि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।