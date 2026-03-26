Aaj Ka Rashifal 26 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की अष्टमी तिथि शाम को 11 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। वहीं आज राम नवमी *स्मार्त, महातारा जयन्ती, अशोक अष्टमी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं

साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र शाम को 04 बजकर 19 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृश्चिक राशि वालों को विरोधियों पर विजय मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। वहीं मकर राशि वालों को वाहन, संपत्ति या घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपके के लिए शुक्र का गोचर लग्न भाव में हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, साथ ही नए आर्थिक अवसर भी बन सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव हो रहा है, जिससे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खासतौर पर विलासिता और सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा, लेकिन विदेश से जुड़े मामलों या यात्रा से लाभ मिलने के संकेत भी हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के लिए शुक्र 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे आय में वृद्धि और नए स्रोतों से धन लाभ का संकेत है। इस समय नेटवर्किंग मजबूत होगी और मित्रों के माध्यम से फायदे के योग बनेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लिए शुक्र कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं और कार्यस्थल पर आपकी छवि बेहतर होगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि के लिए शुक्र 9वें भाव गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, यात्रा के योग बनेंगे और उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के लिए शुक्र 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक बदलाव और अनिश्चित परिस्थितियों का संकेत देता है। इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के लिए शुक्र 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे विवाह और पार्टनरशिप के मामलों में शुभ परिणाम मिलते हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी और व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विरोधियों पर विजय मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के लिए शुक्र प्रेम और बुद्धि भाव में संचरण कर रहे हैं, जो प्रेम संबंधों में मजबूती और छात्रों के लिए सफलता का संकेत देता है। इस समय रचनात्मक कार्यों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के लिए शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर-परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। वाहन, संपत्ति या घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि के लिए शुक्र पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। संचार कौशल बेहतर होगा और छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के लिए शुक्र धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन संचय और आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। वाणी में मधुरता आएगी, जिससे रिश्तों और आर्थिक मामलों में लाभ होगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।