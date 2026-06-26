Aaj Ka Rashifal 26 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज निर्जला एकादशी पारण, रामलक्ष्मण द्वादशी, विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग है। साथ ही आज विशाखा नक्षत्र शाम 07 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में मिथुन राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह देता है। पुराने रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं तुला राशि वालों को आज धन संबंधी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है। निवेश में जल्दबाजी न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता का संकेत दे रहा है। निवेश या उधार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे दांपत्य और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर बन सकते हैं। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह देता है। पुराने रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और करियर में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज घर-परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। किसी संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय सोच-समझकर लें। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। छोटे-छोटे प्रयास भी सफलता दिला सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। करियर में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह देता है। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, इसलिए ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे। विदेश या दूर स्थान से शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आर्थिक लाभ और नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। मित्रों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। सामाजिक सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत करेगा। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें और तनाव से दूर रहें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।