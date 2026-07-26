Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 01 बजकर 57 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज वासुदेव द्वादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ, देवशयनी एकादशी, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में सुबह 7 बजकर 34 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला रहेगा। गुरु-आदित्य राजयोग आय के नए स्रोत खोल सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सफलता और सम्मान मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज गुरु-आदित्य राजयोग आपके लिए पारिवारिक सुख और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी।

व्यापार में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश का फायदा मिल सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरु-आदित्य राजयोग आपके आत्मविश्वास और संवाद क्षमता को बढ़ाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण बैठक में सफलता मिल सकती है।

व्यापार में नए ग्राहकों से लाभ होगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला रहेगा। गुरु-आदित्य राजयोग आय के नए स्रोत खोल सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं।

व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ होगा और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि में बन रहा गुरु-आदित्य राजयोग आज सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ के साथ नई योजनाएं सफल होंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं।

खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बनी रहेगी। व्यापार में नई रणनीति भविष्य में लाभ दे सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

गुरु-आदित्य राजयोग आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।

व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं। मित्रों के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर के क्षेत्र में शानदार अवसर मिल सकते हैं। गुरु-आदित्य राजयोग आपके कार्यों को नई दिशा देगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

व्यापार में लाभ होगा और नई साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सफलता और सम्मान मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

व्यापार में विस्तार होगा। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में अनुभव का लाभ मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है।

व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। अचानक धन लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

गुरु-आदित्य राजयोग आपके वैवाहिक और साझेदारी के मामलों में शुभ परिणाम देगा। नौकरी में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

व्यापारिक साझेदारी से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बावजूद सफलता मिलेगी। गुरु-आदित्य राजयोग आपको चुनौतियों से बाहर निकलने की शक्ति देगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यापार में लाभ होगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहेगा। गुरु-आदित्य राजयोग आपकी प्रतिभा को नई पहचान दिला सकता है। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे।

व्यापार में लाभ और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।