Aaj Ka Rashifal 26 February 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। आज रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं आज बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आज कुछ राशि के लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही कोई बड़ी व्यवसायिक डील हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुध ग्रह आपकी राशि से इनकम भाव पर वक्री हो रहे हैं, इसलिए व्यापार और आर्थिक मामलों में मतभेद या धीमी प्रगति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें, विशेषकर धन संबंधी लेन-देन में सावधान रहें। वर्ना नुकसान हो सकता है। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन समान्य रहेगा। आप कार्यों में फोकस रखेंगे और पूर्व निवेश के प्रयास फलदायक हो सकते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सोच सकारात्मक रहेगी। व्यापार या करियर में सकारात्मक बातचीत और अवसर मिल सकते हैं। सीखने-समझने की क्षमता आज आपके पक्ष में काम करेगी। साथ ही देश – विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज काम- कारोबार में धीमी तरक्की हो सकती है है। अचानक बदलते हालात से सावधान रहें और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखें। भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में सहयोग और मदद मिलने के योग हैं। सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलने से योजनाओं में आसानी होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यवसाय और दैनिक कामकाज में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। अपने कार्यों को सुव्यवस्थित कर के चलें और तटस्थता बनाए रखें। स्वास्थ्य व दोस्तों के साथ संवाद बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज मिश्रित संकेत हैं। कुछ नए विचार और संपर्क आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन पैसे का खर्च नियंत्रण में रखें। पारिवारिक मामलों में सावधान निर्णय लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

व्यापार या करियर में प्रगति के संकेत हैं। नए अवसर या विचार आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। जो भी फ़ैसले लें, सोचे-समझे और धैर्य के साथ लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज नए संपर्क और बातचीत आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से करियर और आर्थिक मामलों में चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार बढ़ेंगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

दिन के पहले भाग में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने कार्यों में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। कुछ लाभ छोटे-मोटे स्रोतों से मिलने की भी संभावना है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज बुध ग्रह आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। इसलिए व्यापार और नौकरी में फायदा मिल सकता है। साथ ही निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

वहीं बुध ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में वक्री होंगे। इसलिए इस समय आप कुछ फिजूल खर्चे कर सकते हैं। साथ ही आज कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है। वहीं आज किसी को धन उथार धन देने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।